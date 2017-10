Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - An mehr als 60 Orten ist bei der „Stuttgartnacht“ am Samstag in der Landeshauptstadt Kultur pur angesagt. Im Landtag wechselt sich Live-Jazz mit Poetry Slam ab, im Rathaus können Besucher von einer mobilen Sternwarte aus das All bestaunen. Die 165 Veranstaltungen reichen von Konzerten und Theaterstücken über Filme und Lesungen bis hin zu Tanzshows und Partys - von 19.00 Uhr abends bis 2.00 Uhr nachts. Wer die kulturellen Veranstaltungen lieber in Bewegung erleben möchte, kann an einem von zehn geführten Spaziergängen teilnehmen.

Die Veranstalter vom Stuttgarter Stadtmagazin „Lift“ erwarten wie in den Vorjahren rund 10 000 Besucher. Mit ihrem Veranstaltungsticket können Gäste auch den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt nutzen. Die kulturelle Nacht findet in diesem Jahr zum 16. Mal statt.