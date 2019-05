Kuhn stimmt bei Busspur gegen Grüne

Einer Klage gegen die Anordnung des Landes wird wenig Aussicht auf Erfolg eingeräumt

Die Landesregierung will zur Erfüllung eines Gerichtsvergleichs mit Anwohnern am Neckartor die dort bestehende Busspur verlängern. Der Gemeinderat hat das am Dienstag abgelehnt.