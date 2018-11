StuttgartEs sind ungewöhnliche Gäste, die Fritz Kuhn am Rande einer Gemeinderatssitzung vor dem Saal empfängt. Zwei Mieterinnen von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia übergeben dem Stadtoberhaupt einen Forderungskatalog. Das Unternehmen steht in der Kritik, weil nach umfassenden Modernisierungen aus günstigen Wohnungen teure werden und zudem die Belastungen durch die Baustellen enorm sind. Zu diesem Zeitpunkt ist allerdings bereits ein Brief Kuhns unterwegs an die Vonovia-Führung. Es ist der Entwurf einer Rahmenvereinbarung. In ihr will er gemeinsam mit dem Konzern Verbesserungen für die betroffenen Mieter festschreiben. Seit Oktober sei man