StuttgartOberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) will jetzt klotzen, wenn es um den Schutz des Erdklimas und die Verbesserung der klimatischen Lebensverhältnisse in Stuttgart geht. Für Zusatzmaßnahmen auf dem Gebiet möchte er 200 Millionen Euro aus dem riesigen Überschuss in Höhe von knapp 528 Millionen Euro ausgeben, den die Stadt 2018 erwirtschaftete. Eine Stabsstelle Klimaschutz soll die Maßnahmen koordinieren – und der Gemeinderat dem kompletten oder ergänzten Vorschlag im Herbst im Zuge der Etatberatungen zustimmen. Das kündigte Kuhn am Donnerstag an. Da legten er und Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) den Jahresabschluss 2018 vor.

Ob man