Stuttgart (pol)Bei einem Küchenbrand am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße haben drei Personen Rauchgasverletzungen erlitten. Eine 19 Jahre alte Bewohnerin hatte laut Polizeisprecher zum Kochen eine Pfanne mit Öl auf den Herd gestellt und war dann offenbar eingeschlafen. Das Öl und die darüber liegende Dunstabzugshaube gerieten gegen 16.10 Uhr in Brand. Gemeinsam mit zwei Nachbarn schaffte es die Frau das Feuer zu löschen, alle drei erlitten jedoch dabei Rauchgasverletzungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert.

Anzeige /* */ var w =