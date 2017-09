Anzeige

(red) - Australien-Krokodil ist Ende der vergangenen Woche in die Wilhelma eingezogen und jetzt für die Besucher zu sehen. Damit zeigt der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart als einer von sehr wenigen Zoos beide Krokodil-Arten des fünften Kontinents. Die Krokodilhalle ist entsprechend mit australischen Gewächsen aus einer Region bepflanzt, in der sich die großen Salzwasser- und die kleinen Süßwasser-Krokodile in der Natur begegnen.

