Mehrere Dutzend Bürger demonstrieren am 02.10.2017 in Stuttgart mit Schildern und Bannern. Sie fordern die Annahme des Fahrverboturteils des Verwaltungsgerichts Stuttgart, dass als Reaktion auf die Stickoxidbelastung in der Stadt ein Fahrverbot für ältere Diesel und Benziner verhängt hat. Foto: dpa