Stuttgart (red) - Am Sonntag, 13. August, wird der Kriegsbergturm, Eduard-Pfeiffer-Straße (gegenüber Hausnummer 90), von 10 bis 16 Uhr geöffnet, bei entsprechendem Andrang eventuell auch länger. Der 1895 vom Verschönerungsverein Stuttgart erbaute Aussichtsturm bietet noch heute einen erstaunlich guten Ausblick in den Talkessel und das Neckartal. Er musste wegen ständiger Verunreinigung in den 1960er-Jahren geschlossen werden und war seither nur auf Vereinbarung im Einzelfall für Besucher geöffnet. Der Verein wirbt damit zugleich für die aufwendige Sanierung des Turmes, die in 2017 auch durchgeführt wird. Dabei werden Fehlstellen ausgebessert und Mauersteine mit einer Schutzoberfläche versehen - nicht zuletzt auch als Schutz vor Graffitis; die Plattform benötigt einen neuen Belag, Fugen an der Turmkrone müssen abgedichtet werden - und vieles mehr. Diese Maßnahmen werden einen hohen fünfstelligen Aufwand verursachen.

Anzeige

Weitere Termine für die Turmöffnung sind am Sonntag, 8. Oktober. Am Tag des Denkmales, 10. September, finden Sanierungsarbeiten statt, ob geöffnet wird, ist noch unklar.