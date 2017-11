Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat auf die Brüsselpläne des AfD-Fraktionschefs im Stuttgarter Landtag, Jörg Meuthen, mit Kopfschütteln reagiert. Dies sei ein „merkwürdiger Umgang mit dem Wählerwillen“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Der Herr Meuthen führt hier große Reden, und jetzt ist er nicht so richtig gelandet (in Stuttgart) und geht nach Europa.“ Der Oppositionspolitiker Meuthen hat sich laut „Schwäbischer Zeitung“ entschieden, ein freiwerdendes AfD-Mandat im EU-Parlament anzunehmen. „Was sich personell bei dieser Partei immer so tut, das kann einen nur erstaunen“, sagte Kretschmann.

Dem Vernehmen nach will Meuthen zwar seinen Stuttgarter AfD-Fraktionsvorsitz abgeben, aber Landtagsabgeordneter bleiben - bei Verzicht auf seine Diät als Landtagsabgeordneter. Mit Blick auf diese mögliche Doppelfunktion in zwei Parlamenten sagte der Grüne Kretschmann: „Sie (die AfD-Politiker) werfen anderen vor, dass sie den Kragen nicht vollbekommen, aber irgendwie verwechseln sie den anderen mit sich selber.“