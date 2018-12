StuttgartEs beginnt mit einem unerträglichen Jucken, vor allem in der Nacht. Doch das Symptom ist tückisch. Denn eine juckende Haut, besonders zwischen Fingern und Zehen, in den Achseln, im Intimbereich oder am Bauch, kann unterschiedliche Ursachen haben. Und so mancher Betroffene reagiert zunächst einmal gar nicht. An die Krätze, wissenschaftlich Skabies genannt, denken viele nicht mehr. Denn die alte Krankheit, die durch winzige Milben ausgelöst wird, die sich in die Haut graben, war hierzulande beinahe verschwunden. Zumindest in den offiziellen Statistiken. Das hat sich geändert. „In diesem Jahr gab es Häufungen im Frühjahr und im Oktober“, sagt eine