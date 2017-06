Stuttgart-Feuerbach (pol) - Am Mittwoch stürzte ein 50-jähriger Motorradfahrer im Bereich Heilbronner Straße auf der Höhe der Sieglestraße. Der Krad-Lenker war am frühen Abend in stadteinwärtiger Richtung unterwegs und kam kurz nach einem Fahrstreifenwechsel aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Das Krad schleuderte hierbei mehrere Meter weiter gegen ein vorausfahrendes Auto. Der Krad-Lenker zog sich beim Sturz so schwere Verletzungen zu dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit rund 7 000 Euro.

