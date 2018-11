Ludwigsburg: Besucher gehen vor dem Residenzschloss Ludwigsburg entlang. Am 10. und 11. November findet die Aktion «Stürmt eure Schlösser!» statt, die einen freien Eintritt in neun Schlösser in Baden-Württemberg bietet. Damit wird die Ausrufung der Weimarer Republik vor 100 Jahren gefeiert. Foto: dpa