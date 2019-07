StuttgartOberbürgermeister Fritz Kuhn will Flagge zeigen, wenn es um Stuttgarts Beitrag zum Klimaschutz geht – und darum, dem wachsenden Hitzestress in der Großstadt zu begegnen. Bei allen relevanten Beschlüssen solle der Gemeinderat künftig die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigen, sagte Kuhn, als er ein Aktionsprogramm fürs Klima vorstellte, dabei die Entschärfung von Stuttgarts heißesten Stellen versprach – und noch mehr Stadtbäume, die bekanntlich Schatten spenden und durch Verdunstung die Luft befeuchten. So gesehen müsste Kuhn eigentlich die Pläne für die Umgestaltung des Marktplatzes überprüfen, die im September 2020 endlich in Gang kommen