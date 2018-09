Stuttgart Eine 39-jährige Stuttgarterin, die seit einem Jahr vermisst wird, ist wohl nicht mehr am Leben. Die Schweizer Polizei fand bei Chur einen verwesten Unterschenkel – und konnte das Körperteil nun per genetischem Fingerabdruck der Frau zuordnen. Dies teilte die Kantonspolizei Graubünden am Montag mit. Der Fall hatte in Untervaz, 15 Kilometer nördlich von Chur, Aufsehen erregt. Am 21. Juli lag, nicht weit von der Autobahn 13 entfernt, auf einer Weide der verweste Teil eines Beins samt Turnschuh der Größe 38 – offenbar von einer 1,68 Meter großen Frau. Außer dem Unterschenkel gab es aber weit und breit nichts: Ein Leichenspürhund suchte das Gebiet