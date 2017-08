Klippschliefer-Nachwuchs in der Wilhelma

Die unscheinbaren Tiere sind mit den Elefanten verwandt

In der Wilhelma wurden fünf junge Klippschliefer geboren. Sie leben auf der Felsenanlage, gehören aber zu den am häufigsten übersehenen und am meisten verkannten Tieren im Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart.