Wie das aussehen könnte, stellte Claude Krier, der ärztliche Direktor des Klinikums, gestern dem Krankenhausausschuss vor. Die zahlreichen Kliniken und Institute innerhalb des Klinikums Stuttgart wird es weiterhin geben, sie werden aber in elf Zentren zusammengefasst: Eines der größten wird das Zentrum für Innere Medizin sein, in dem unter anderem Herz- und Gefäßkrankheiten oder Nierenleiden behandelt werden. Auch die Onkologie wird diesem Zentrum zugeordnet sein. Für die operative Medizin wird es zwei Zentren geben: eines am Katharinenhospital, ein zweites in Bad Cannstatt, unter anderem mit dem Schwerpunkt Orthopädie und Unfallchirurgie. Im Kopfzentrum