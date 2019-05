StuttgartIn den Krankenhäusern der Region Stuttgart herrscht schon seit geraumer Zeit Pflegekräftemangel. Und er nimmt sogar noch weiter zu. Was also tun? Eine ganze Reihe von Krankenhäusern verstärkt die Akquise von ausländischen Fachkräften. Wie diese ausgebaut wurde, zeigt die Zahl der Erlaubnisse für Pflegekräfte mit ausländischer Ausbildung, die das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart landesweit ausstellt: 2014 waren es noch 450, im Vorjahr schon 1778. Die Anträge auf Anerkennung sind jedes Jahr sogar doppelt so hoch und höher. Im laufenden Jahr hat das RP landesweit schon 624 solcher Erlaubnisse ausgestellt.

Die „Auslandsakquise ist ein