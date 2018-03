Stuttgart Die pädagogischen Fähigkeiten einer Fachkraft in einer Einrichtung des Schwäbischen Frauenvereins Stuttgart waren offenbar so wenig ausgeprägt, dass der Fall sowohl die Kita-Aufsicht als auch die Polizei erreicht hat. Gegen eine Erzieherin der Kita Silberburg (120 Plätze, davon 20 für Kleinkinder) im Stuttgarter Westen sowie gegen die Leiterin der Einrichtung haben Ende Januar „einige Eltern Anzeige erstattet“, bestätigt die Polizeidirektion Stuttgart. Es seien „ein paar Dinge genannt worden, die nicht in Ordnung sind, allerdings nicht den Straftatbestand erfüllen“, sagt ein Sprecher. Einstweilen sei die Anzeige als „Misshandlung von