Stuttgart (red) - Die Zahl der Kirchenaustritte macht derzeit Schlagzeilen. Weniger bekannt ist dagegen das Eintrittstelefon der Evangelischen Kirche. Die Hotline - die einzige ihrer Art in Deutschland - ist bei der württembergischen Landeskirche angesiedelt. Es gibt sie seit zehn Jahren: Am 8. Oktober 2004 ist die erste Person telefonisch wieder in die evangelische Kirche aufgenommen worden. 2014 sind bereits etwa 250 Menschen auf diesem Weg eingetreten.

„Eintrittstelefon der Evangelischen Kirche, grüß Gott“, meldet sich Pfarrerin Sabine Löw. Sie ist eine von drei Ansprechpartnerinnen bei der Hotline. Jens R. ist am Apparat. Der