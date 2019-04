Stuttgart-Bad Cannstatt (olt/pol)Wegen einer anonymen Bombendrohung ist am frühen Mittwochabend gegen 19 Uhr die Lutherkirche in der Waiblinger Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt kurz vor dem Beginn einer Gedenkveranstaltung zum Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich vorsorglich evakuiert orden. Etwa 60 Personen verließen geordnet das Gotteshaus. Der Bereich rund um die Kirche wurde knapp zwei Stunden lang weiträumig abgesperrt. Die Polizei, die offiziell von einem "Hinweis auf eine Gefahrensituation" sprach und mit etwa 40 Kräften im Einsatz war, durchsuchte mit einer Spezialeinheit und der Hundestaffel die Kirche. Die Suche, die bis in den