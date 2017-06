Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag einen 35 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor Kinder während eines Badeaufenthalts in einem Freibad an der Inselstraße sexuell belästigt zu haben. Die beiden zwölf und 13 Jahre alten Mädchen hielten sich gegen 14.35 Uhr in einem der Schwimmbecken auf, als der 35-Jährige in ihre Richtung vulgäre und sexuell anzügliche Handbewegungen machte. Er sprach sie darüber hinaus an und fragte nach sexuellen Handlungen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf fest. Sie setzten den 35-Jährigen nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Er muss nun mit einer Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

