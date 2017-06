Stuttgart (pol) - Ein elf Jahre alter Junge hat am Dienstagabend in der Nordbahnhofstraße offenbar unachtsam die Stadtbahngleise überquert und ist dabei von einer Stadtbahn erfasst und leicht verletzt worden. Passanten haben daraufhin den 53 Jahre alten Stadtbahnfahrer angegriffen. Der Elfjährige hatte gegen 20 Uhr offenbar beim Spielen die Gleise überquert und dabei die herannahende Stadtbahn der Linie U12 übersehen, die in Richtung Hallschlag fuhr. Trotz sofortiger Notbremsung des 53-jährigen Stadtbahnfahrers fuhr die Bahn kurz vor dem Stillstand gegen das Kind, das dadurch umgestoßen wurde und auf die Gleise fiel. Dabei zog sich der Junge leichte Prellungen zu. Durch die Notbremsung erlitten vier Fahrgäste im Alter von 18, 31, 32 und 52 Jahren leichte Verletzungen. Als der Stadtbahnfahrer die Bahn verließ, um sich um den Jungen zu kümmern, wurde er unvermittelt von drei Männern geschlagen und getreten. Er flüchtete sich in den Fahrstand der Bahn. Inzwischen alarmierte Polizeibeamte nahmen nach Zeugenhinweisen zwei 41 und 47 Jahre alte Tatverdächtige in einer nahegelegenen Gaststätte vorläufig fest. Der dritte Täter, von dem lediglich bekannt ist, dass er ein weißes Kurzarmhemd getragen haben soll, ist bislang unbekannt. Der Stadtbahnfahrer erlitt einen Schock. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 unter der Rufnummer 0711/89903200 oder bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/89904100 zu melden.

Anzeige