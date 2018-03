Stuttgart (jps) - Zum neunten Mal veranstalten der Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart und der Sportkreis Stuttgart am 4. und 5. Juli den 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte. Erwartet werden wieder mehr als 1500 Läufer, die auf der Bezirkssportanlage Waldau ihre Runden für den guten Zweck drehen. „Es ist ein Fest für Jüngere und Ältere“, sagt der Fördervereinsvorsitzende Stefan von Holtzbrinck. Mit der Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von OB Fritz Kuhn wolle man auch in diesem Jahr wieder auf die Rechte der Kinder aufmerksam machen und zudem Kinderprojekte in Stuttgart finanziell unterstützen. Der Erlös kommt Initiativen