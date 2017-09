Stuttgart (seb) - Sowohl die Stadt als auch das Land hoffen auf die Einführung der blauen Plakette, um Fahrverbote in Stuttgart rechtskonform einführen zu können. Die Kfz-Innung lehnt sie ab. Sie befürchtet, dass von der Maßnahme nicht nur Diesel-Fahrzeuge, sondern auch Benziner betroffen seien.

In den vergangenen Tagen wurde viel diskutiert, ob das Land in der Auseinandersetzung um den Luftreinhalteplan in Berufung gehen soll. Die Kfz-Innung Region Stuttgart rät dringend zu diesem Schritt, nur so könne man Zeit gewinnen, um mit umfassenden Maßnahmen für saubere Luft in Stuttgart zu sorgen. Obermeister Torsten Treiber befürchtet jedoch, dass durch den möglichen Einspruch nur die streckenbezogenen Fahrverbote, die ab 2018 eingeführt werden sollen, vom Tisch wären. „Das reicht nicht. Die Landesregierung plant derzeit keinesfalls Fahrverbote zu vermeiden, sondern hat mit der blauen Plakette eine besonders scharfe Version im Sinn.“ Denn dann wären aus Sicht der Kfz-Innung nicht nur ältere Diesel betroffen, sondern auch Benziner der Schadstoffklassen Euro 2 und niedriger, von denen es allein in Stuttgart noch fast 27 000 gibt. „Sie haben zwar eine grüne Plakette, würden aber keine blaue bekommen“, sagt Innungsgeschäftsführer Christian Reher. Er betont, dass die Einführung der blauen Plakette ein Fahrverbot erster Klasse bedeuten würde. Schließlich stehe sie so ganz klar als erste Maßnahme im Entwurf des Luftreinhalteplans.

Selbst auf die bislang versprochene freie Fahrt für Euro-6-Diesel „würden wir uns beim jetzigen Stand der Diskussion und dem derzeitigen Durcheinander nicht verlassen“, so Reher, der auf die jüngste Pressekonferenz der Umweltministerin Barbara Hendricks vom 23. August verweist. Dort hatte sie eine Studie des hauseigenen Umweltbundesamtes vorgestellt, um ihre Kritik an den Ergebnissen des Dieselgipfels zu bekräftigen.

„Täuschen und schummeln ist der Autoindustrie schlecht bekommen. Die Landesregierung und die Politik insgesamt tut gut daran, daraus ihre Lehren zu ziehen“, warnt Obermeister Treiber. Die Kfz-Innung Region Stuttgart erwarte von der Regierung eine klare Linie. Das Land müsse Berufung einlegen und dann Fahrverbote und die blaue Plakette aus dem Luftreinhalteplan streichen. Anschließend solle man sich um einen besseren öffentlichen Personennahverkehr, Umgehungsstraßen und einen schnellen Wandel im Fahrzeugbestand zu sauberen Fahrzeugen in der Region kümmern und dazu für verlässliche amtliche Abgasmessungen für die hier in Betrieb befindlichen Diesel-Pkw sorgen. „Und damit die Verunsicherung beenden.“