Stuttgart (dpa/lsw)Trotz der Androhung eines weiteren Zwangsgeldes will die grün-schwarze Landesregierung nach wie vor großflächige Fahrverbote für Euro-5-Diesel in Stuttgart verhindern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) verwiesen am Dienstag in Stuttgart auf die zahlreichen Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Diese zeigten Wirkung. Man gehe davon aus, dass es kein flächenhaftes Fahrverbot brauche, sagte Hermann. Kretschmann verwies darauf, dass die Belastung mit Stickstoffdioxid am besonders belasteten Neckartor in den ersten fünf Monaten des Jahres im Mittel bei 57 Mikrogramm pro