StuttgartDer Anblick ist durchaus beeindruckend. 65 Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamts Stuttgart, mit Arbeitsschutzhelmen und Warnwesten ausgestattet, marschieren am Donnerstagmorgen um 8.15 Uhr unangekündigt auf die Großbaustelle des Stuttgart-21-Bahnhofs. Eine verdachtsunabhängige Aktion gegen Schwarzarbeit, illegale Ausländerbeschäftigung und gegen Mindestlohnverstöße steht an. Auf dem weitläufigen Gelände angekommen, teilt sich die uniformierte Gruppe. Ein Trupp nimmt mehrere polnische Arbeiter unter die Lupe, die an Betonverschalungen unter den Kelchstützen arbeiten. Eine andere Einheit rückt türkischen Eisenflechtern auf die Pelle.

So