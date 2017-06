Stuttgart - Stuttgart ist eine der am schnellsten wachsenden Großstädte in Deutschland. 2016 stieg die Bevölkerungszahl um weitere 7500 Personen auf rund 610 000 Einwohner an. Tendenz steigend. Doch der Wohnungsmarkt kann mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w