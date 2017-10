Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Der grün-schwarze Streit um Tempolimits auf der Autobahn 81 schwelt weiter. Bei einem Treffen von Experten der beiden Regierungsfraktionen mit Vertretern des Verkehrsministeriums am Montagabend habe es keine Einigung bei dem Thema gegeben, hieß es aus Koalitionskreisen. Man habe sich vertagt. Zunächst gelte es, noch offene Fragen zu klären - etwa, wie sich die Raserei auf der Autobahn entwickelt habe und wie ein begrenztes Tempolimit aussehen könnte.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will auf der A81 eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 Kilometer pro Stunde durchsetzen. Damit will er Autorennen auf der dafür beliebten Strecke bei Bad Dürrheim verhindern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatten Hermann aber in der vergangenen Woche zurückgepfiffen, nachdem dieser verkündet hatte, das Tempolimit auch gegen den Willen der CDU durchsetzen zu wollen.