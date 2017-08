Stuttgart (dpa/lsw) - 10 Millionen Euro pro Jahr mehr, 1000 neue Mülleimer, 100 Mitarbeiter zusätzlich: Stuttgart will sauberer werden. „Blitzsauber“ sogar, wie Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Mittwoch ankündigte. Sein Konzept reicht von der Reinigung des Pflasters von Kaugummi bis zu solarbetriebenen Mülleimern, die den Abfall pressen, damit sie nicht überlaufen. Ein Drittel mehr investiert die Stadt in Müllbeseitigung. Auch die Kontrolle werde verstärkt, so Kuhn. Vom Land wünsche sich die Kehrwochen-Hauptstadt eine Überarbeitung des Bußgeldkatalogs, sagte Technikbürgermeister Dirk Thürnau (SPD). Da müsse „ein bisschen mehr Schärfe“ rein.

