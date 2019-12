Fast alle 179 Kommunen im Ballungsraum haben sich an der Studie der Wirtschaftsfördergesellschaft beteiligt. „Wir sind auf einem sehr niedrigen Niveau angelangt“, sagt der regionale Wirtschaftsförderer Walter Rogg: „Negative Folgen für das industrielle Wachstum sowie für den Bestand der regionalen Industriebasis können nicht mehr ausgeschlossen werden.“

Was wird gebraucht?

In der Region werden pro Jahr rund 160 Hektar Gewerbeflächen nachgefragt – das ist fast fünfmal die Fläche des Cannstatter Wasens. Rund ein Drittel dieser Nachfrage kann im Bestand realisiert werden, also in bestehenden Gebäuden und Brachflächen. Rund 100