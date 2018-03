Anzeige

Stuttgart

Die an Umplanungen und Bauzeitverlängerungen reiche Neuordnung des städtischen Klinikums erhält ein weiteres Kapitel: Zu den bisher vorgesehenen Neubauten am Katharinenhospital (KH), dem neuen Hauptgebäude mit der Intensivmedizin und der inneren Abteilung und dem Ersatzbau für den Katharinenhof mit den operativen Abteilungen kommen zwei weitere Projekte. Die das KH durch ihre Höhe bisher optisch prägenden Bettenhäuser sollen nun doch durch Neubauen ersetzt werden. Der Ersatzbau für den Anfang der 1990er-Jahre in Betrieb gegangenen Katharinenhof, dem heutigen Eingang, wird deutlich größer als bisher geplant und in Form eines Zwillingsgebäudes neben dem künftigen Haupteingang errichtet. Alle Baukörper sollen nun architektonisch und funktionell einen zusammenhängenden Komplex bilden. Dazu kommt an der Ecke von Kriegsbergstraße und Herdweg, wo das alte Verwaltungsgebäude steht, ein Neubau mit dem Zentrum für Nuklearmedizin und Strahlentherapie sowie sogenannte Portalpraxen. Durch die Umplanung soll es auch möglich sein, die „Grünfuge“, ein begrünter Weg zwischen Sattlerstraße und Kriegsbergstraße, zu verwirklichen, da kleinere Altbauen wegfallen, die dem bisher im Wege standen.

Die neuerliche Umplanung des Vorhabens, das nach Jahren mit komplizierten Arbeitstiteln nun einfach „Neubau des Katharinenhospitals“ heißt, erhöht die bisher für das Katharinenhospital veranschlagten Baukosten erheblich. Nach bisheriger Beschlusslage im Rat waren dafür 430 Millionen Euro vorgesehen. Nun geht man von Kosten in Höhe von 750 Millionen Euro aus. Auch die Bauzeit verlängert sich noch einmal deutlich. Nach den ursprünglichen Plänen sollte die Neuordnung des Klinikums 2016 fertig sein. Dann ging man von einem Abschluss aller Teilprojekte im Jahr 2022 aus. Nun hat man das Jahr 2028 ins Auge gefasst, das 200-Jahr-Jubliäum des KH. Krankenhausbürgermeister Michael Föll (CDU) wollte aber nicht ausschließen, dass es auch 2029 werden könnte. Rechnet man die neuen Pläne in die veranschlagten Ausgaben für die teils schon fertiggestellten, teils noch zu bauenden Projekte der Umstrukturierung des Klinikums ein, kommt man auf eine Gesamtsumme von rund 1,35 Milliarden Euro. Das ist etwa das Zweifache der anfangs veranschlagten Summe. So wurde das Doppelprojekt des Olgahospitals und der Frauenklinik hinter dem KH zuletzt merklich teurer, aus veranschlagten 268 wurden 355 Millionen Euro.

Nicht irgendein Krankenhaus

OB Fritz Kuhn (Grüne) zeigte sich bei der Vorstellung der Pläne sehr zufrieden mit der Konzeption für den Neubau des Katharinenhospitals. Schließlich handle es sich nicht um irgendein Krankenhaus, so Kuhn. Das Klinikum der Stadt sei nicht nur „das bedeutendste Klinikum in kommunaler Hand im Land“, sondern auch der größte Krankenhauskomplex in Baden-Württemberg überhaupt. Und angesichts der „vielen neuen Kliniken in der Region“ sei es „eine Zukunftsfrage, das KH gut aufzustellen“, erklärt der OB. Im heutigen Markt gelte: „Wer nicht in die Zukunft investiert, der verliert die Zukunft.“ Nach Ansicht des Kaufmännischen Geschäftsführers des Klinikums, Alexander Hewer, biete das neue Konzept „durch kurze Wege und eine bessere Vernetzung der Kliniken die ideale Voraussetzung für eine fächerübergreifende Behandlung von Patienten“, was überdies auch wirtschaftlich günstig sei. Zum geplanten Abriss der Bettenhäuser sagte der Ärztliche Direktor Jan Steffen Jürgensen: „Die Sanierung des 60 Jahre alten Gebäudes wäre teuer, riskant, langwierig und im Ergebnis weder zeitgemäß noch funktional. Wir brauchen intelligente Anordnungen von Kliniken, um unsere Leistung als Maximalversorger zu bringen.“ 287 Millionen Euro müssen noch finanziert werden. Föll geht davon aus, dass die Trennung von ambulantem und stationärem Bereich „Schritt für Schritt fallen wird. Die Krankenhäuser werden zum Mittelpunkt der ambulanten Versorgung.“