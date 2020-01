StuttgartWeil sich Planungs- und Bauabläufe beim Projekt Stuttgart 21 verzögern, werden Reisende aus Richtung Singen und Freudenstadt den neuen Tiefbahnhof mehrere Jahre nicht direkt erreichen. Die Deutsche Bahn AG plant in Abstimmung mit dem Land als Zwischenlösung den Endhalt der Gäubahnzüge in Stuttgart-Vaihingen. Dort sollen die Fahrgäste an einem neuen Bahnsteig auf die S-Bahn in die City umsteigen. Betroffen wären täglich mindestens 8000 Menschen, und zwar für mehrere Jahre. Aber ist dieser Zwangsumstieg wirklich nötig?

Mehrere Umweltverbände haben sich intensiv mit Bauplänen und dem von der Stuttgart-21-Projektgesellschaft im März 2019 im