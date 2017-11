Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Südwesten soll es in der nächsten Woche deutlich kälter werden. Dafür sorge ein Kaltfront, die von Westen her über das Land ziehe, teilte der Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Demnach liegen die Höchsttemperaturen am Sonntag noch zwischen 8 und 13 Grad. Bereits ab Montag erreichen die Temperaturen dann aber nur noch einstellige Werte zwischen vier und neun Grad.

Den Angaben zufolge soll es am Sonntag auch im ganzen Land zu regnen beginnen. Dies setze sich mit Unterbrechungen auch in der nächsten Woche fort, so der DWD. Die Schneefallgrenze sinke auf etwa 800 bis 1000 Meter. Im Schwarzwald könnten so fünf Zentimeter Schnee fallen.