Stuttgart (dpa/lsw)Damit Dutzende sanierungsbedürftige Bahnhöfe in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren barrierefrei umgebaut und in Schuss gebracht werden können, hat das Kabinett die Weichen gestellt. Der Bedarf sei anhaltend hoch, sagte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart bei der Vorstellung möglicher Projekte. Nach Angaben der Bahn sind von knapp 790 Bahnhöfen im Südwesten rund 400 sanierungsbedürftig. Am Dienstag hatte das Kabinett Eckpunkte für eine Rahmenvereinbarung mit der DB Station & Service gebilligt.

Mit Mitteln aus dem sogenannten Bahnhofsmodernisierungsprogramm II können