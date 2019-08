StuttgartEigentlich sollten die S-Bahnen am Montag nach den Baustelleneinschränkungen der vergangenen Tage wieder normal fahren. Dennoch war nur ein Halbstundentakt drin. Fahrgäste der Linie S 6 von Weil der Stadt her mussten in Zuffenhausen umsteigen, um in die Innenstadt zu kommen. Hauptgrund waren die S-21-Bauarbeiten an der S-Bahn-Rampe zum Hauptbahnhof. Die ruhen zwar diese Woche – und damit die temporären S-Bahn-Linien S 13, S 21 und S 32. Doch haben die Bauarbeiter offenbar ein Problem in den Signalanlagen hinterlassen. „Wir versuchen den Fehler zu identifizieren“, sagte eine Bahnsprecherin.

Zudem hatten in dem fünf Kilometer langen