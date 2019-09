StuttgartEin bewaffneter Maskierter erbeutete im Stadtbezirk Zuffenhausen Bargeld und Schmuck und ließ den Ladeninhaber verletzt zurück. Die Tat spielte sich am Donnerstag zur Mittagszeit ab – doch auch 24 Stunden nach der Tat haben die Ermittler nur eine bescheidene Täterbeschreibung. Der Räuber hatte kurz nach 12 Uhr das Ladengeschäft betreten und den Juwelier und seine 69-jährige Frau per Schusswaffe bedroht. „Der Inhaber weigerte sich, auf die Forderungen einzugehen“, sagte ein Polizeisprecher. „Daraufhin schlug der Täter mit der Waffe und mit den Fäusten auf sein Opfer ein.“ Der

72-Jährige ging mit einer Platzwunde am Kopf zunächst zu Boden.