Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Justizminister Rainer Stickelberger hat den am heutigen Tag vorgestellten Entwurf eines Anti-Doping-Gesetzes begrüßt. Deutschland sei auf dem besten Weg hin zu einer effektiven Bekämpfung des Dopings im Spitzensport, hieß es in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung des Ministeriums. „Unsere spezialisierte Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Verfolgung von Dopingstraftaten in Freiburg leistet gute Arbeit“, sagte der SPD-Politiker. „Wir machen dort aber die Erfahrung, dass wir mit dem geltenden Recht an Grenzen der strafrechtlichen Verfolgung stoßen. Deshalb ist ein Anti-Doping-Gesetz notwendig und richtig.“