Anzeige

Von Elke Hauptmann

Zur Senkung der verkehrsbedingten Lärm- und Schadstoffbelastung wurde Ende 2012 auf der Hohenheimer Straße erstmals Tempo 40 eingeführt. Seither sind zahlreiche Strecken hinzugekommen, unter anderem in der Schwarenberg­straße, der Planckstraße, der Pischekstraße und der Albert-Schäffle-Straße. Bis Ende dieses Jahres wird die Geschwindigkeitsbegrenzung auf mehr als 25 Kilometern gelten. Damit nicht genug: In den kommenden beiden Jahren soll das Tempolimit auf acht weiteren Straßenabschnitten gelten, darunter auch auf der Neuen Weinsteige. Rund 1,4 Millionen Euro plant die Stadt dafür im Doppelhaushalt 2018/2019 ein.

Fritz Oesterle könnte diese Regelung möglicherweise zum Kippen bringen. Zumindest für Elektrofahrzeuge. Die will er nämlich durch ein kleines Zusatzschild vom Tempolimit ausgenommen sehen, denn sie fabrizierten schließlich keine Emissionen. Sie mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in einen Topf zu werfen, sei in der Sache falsch und rechtlich nicht zulässig, argumentiert Oesterle. Schließlich bewege sich der Anteil von Elektromobilen an der Luftverschmutzung im Bagatellbereich. Folglich sollten E-Autos an den Steigungsstrecken die ortsüblichen 50 km/h fahren dürfen.

Natürlich unterstütze er alle Bemühungen, die Schadstoffwerte in der City zu senken: Der einstige Vorstandsvorsitzende des Pharmagroßhändlers Celesio hat für Fahrten innerhalb der Stadt eigens zwei batteriebetriebene E-Smarts für sich und seine Familie angeschafft und fährt die Steigungsstrecken damit eigenem Bekunden nach regelmäßig. Dass er dabei ausgebremst wird, ärgert ihn maßlos. Als er unlängst mit acht Kilometern pro Stunde zu viel auf dem Tacho geblitzt wurde, weigerte er sich „aus Prinzip“ zu zahlen – und ließ es zur Verhandlung kommen.Vom Amtsgericht ist er zwar zur Zahlung eines Bußgeldes über 15 Euro verurteilt worden. Das aber schreckt ihn nicht ab.

Mit der renommierten Anwaltskanzlei Gleiss Lutz im Rücken hat er beim Verwaltungsgericht Klage gegen die Stadt eingereicht, nachdem das Regierungspräsidium (RP) seinen Widerspruch gegen die Einbeziehung von Elektrofahrzeugen in den Adressatenkreis der Tempo-40-Zonen in Stuttgart zurückgewiesen hatte. Oesterle, selbst promovierter Jurist, machte darin geltend, dass die den Verkehrszeichen zu Grunde liegenden Anordnungen rechtswidrig seien, da sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit für alle Fahrzeuge ausnahms- und unterschiedslos auf Tempo 40 begrenze.

Das Regierungspräsidium sieht die Sache freilich anders. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen, so heißt es in der Begründung der Ablehnung, beruhten auf Paragraf 40 des Bundesimmissionsschutzgesetzes in Verbindung mit dem Luftreinhalteplan für Stuttgart aus dem Jahr 2014. Dieser beinhalte auch die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 40 Kilometer pro Stunde auf Steigungsstrecken in Teilen des Hauptstraßennetzes. Tempo 40 solle zu einer Verstetigung des Verkehrsflusses beitragen, was wichtig sei, um die besonders emissionsträchtigen Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge zu reduzieren, argumentiert das RP. Denn dabei werde vermehrt Feinstaub aufgewirbelt und durch vermehrten Abrieb erzeugt. Daran seien auch Elektrofahrzeuge beteiligt. Schon dies sei „ein ausreichend tragfähiger Grund für eine einheitliche Geschwindigkeitsregelung, unabhängig von der Antriebsart“, wird Oesterles Argumentation vom Tisch gewischt. Wann das Verwaltungsgericht über die Klage entscheidet, ist offen. „Ein Termin zur mündlichen Verhandlung in dieser Sache ist noch nicht absehbar“, heißt es.