Stuttgart (red) - Nach einer Reihe von Brandstiftungen ist die Polizei sieben Jugendlichen auf die Schliche gekommen. Die 16 und 17 Jahre alten Schüler aus Feuerbach, Weilimdorf und Ludwigsburg sollen in diesem Monat acht Brände gelegt haben, bei denen ein Schaden von insgesamtrund 300 000 Euro entstand. Hauptsächlich wurden Müllcontainer und Mülltonnen angezündet, zum Teil griffen die Flammen auch auf angrenzende Hausfassaden und parkende Autos über. Allein in der Nacht zum vergangenen Samstag war beim Brand von neun Autos in Stuttgart ein Schaden von 200 000 Euro entstanden. Einige Wagen brannten vollständig aus. Die Ermittlungen,