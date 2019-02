StuttgartMan habe „gewisse Hürden“ überwinden müssen für das Stadtteil- und Familienzentrum, das räumte Isabel Fezer, Bürgermeisterin für Jugend und Bildung, in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses ein. „Aber die kriegen wir nun in den Griff.“ Um genau zu sein, sind es drei Hürden, die es bei dem geplanten Stadtteil- und Familienzentrum (SFZ) auf dem neuen Olga-Areal zu überwinden gibt: Die Höhe der Miete, die Finanzierung einer pädagogische Fachkraft und die Räume, die zu klein geplant wurden. Es sind nur 100 statt der geforderten 150 Quadratmeter. Der Verein Olgäle 2012 hat zwar angeboten, die Gemeinschaftsräume der Baugemeinschaft namens Olga 07 an