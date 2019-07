StuttgartMarvin (Name geändert) erinnert sich noch gut an seinen ersten Schultag. Das wäre eigentlich ein schöner Tag gewesen, auf den er sich gefreut hatte. Doch dann ging zu Hause der alte Kühlschrank kaputt. Seine alleinerziehende Mutter, die sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt, musste das letzte Geld in die Reparatur stecken. Für den schönen Schulranzen, den sich der heute Neunjährige gewünscht hatte, blieb nichts übrig. Seine Sachen nahm er in einem Plastikbeutel mit zur Schule.

Es sind diese kleinen Dinge, die oftmals den Unterschied machen. Zwischen Reich und Arm. Zwischen Normal und Irgendwie-anders. Kinderarmut nennt die Gesellschaft