Stuttgart - Im Südwesten Deutschlands ist die Hauptstadt weit entfernt. Doch an diesem Freitagabend in der Stuttgarter Liederhalle ist die Berliner Bundespolitik trotzdem nah - so als würde eine Straße weiter über eine neuen Bundesregierung verhandelt. Fast hätte es Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht rechtzeitig zum Landespresseball zurück aus Berlin geschafft - doch dann steht er rechtzeitig auf der Tanzfläche. Unter Blitzlichtgewitter tanzt er Walzer mit Barbara Schlegel, der Chefin der Landespressekonferenz. Am Erfolg von Jamaika werde er am Sonntag weiterarbeiten,