StuttgartDie Welt wird immer gläserner. Neue Technik macht es möglich. Mit einer dieser Neuerungen, die Daten erfasst, lässt sich punktgenau sagen, wann und wie viele Menschen sich auf der Königstraße aufhalten. Diese Kennziffern haben für den Handel eine große Bedeutung. Zuletzt sorgte eine Methode der Firma Hystreet.com, die per Laser Passanten zählt, anlässlich der langen Einkaufsnacht am Samstag für eine Überraschung. Denn die an zwei Stellen auf der Königstraße erfassten digitalen Passantenzahlen weichen vermeintlich von den Zahlen der City-Initiative Stuttgart (CIS) ab. City-Managerin Bettina Fuchs gibt beinahe nach jeder langen Nacht den Wert von