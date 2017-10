Anzeige

Stuttgart (seb) - Die Besucher des Höhenparks Killesberg haben entschieden: Isadora ist in diesem Jahr zu Stuttgarts schönster Dahlie gewählt worden.

Weder der Vorjahressieger Tartan mit seinen verführerischen Farben noch Otto Waalkes mit den feinen roten Blüten standen in diesem Jahr in der Gunst der Besucher ganz oben. Auch nicht klassische Züchtungen wie Kaiser Wilhelm machten das Rennen. Blumenfreunde blieben in dem 25 000 Quadratmeter großen Dahliengarten immer wieder vor einem gelb-roten Feuerball stehen - der Isadora. Sie setzte sich mit 244 von insgesamt 4283 Stimmen knapp vor den Züchtungen Jessica (210 Stimmen) und Neo (200) durch.

Eine Resonanz mit der Volker Schirner, der Leiter des Garten-, Friedhofs- und Forstamts durchaus zufrieden ist. „Die Besucher haben Lust auf die Pflanzen.“ Kein Wunder, bietet sich ihnen seit Anfang August ein Meer aus Farben. „Mit 6000 Blüten und 200 Sorten ist die Dahlienschau im Höhenpark Killesberg neben der Insel Mainau eine der größten bundesweit“, so Schirner, der betont, dass mit dem Dahliengarten das Handwerk der Gärtner entsprechend präsentiert und gewürdigt werde. „Als Amtsleiter bin ich es gewohnt, dass viele kritische Post auf meinem Schreibtisch landet. Wenn es jedoch um den Höhenpark und die Dahlienschau geht, bekommen wir viel Lob.“

Am morgigen Sonntag geht es den mexikanischen Schönheiten an den Stengel, sie werden von 10 bis 14 Uhr für den guten Zweck verkauft. Der Erlös kommt der Stuttgarter Organisation „Helfende Hände“ zugute. Der Verein kümmert sich um Menschen die Hilfe benötigen. Unter anderem um Jugendliche, die keine Arbeit finden, oder Familien und Senioren, die bedürftig sind. Sträuße sind je nach Größe ab drei Euro erhältlich.