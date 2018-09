StuttgartDie Geschäftsführerin des Landesfamilienrats erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, warum der Wohnraummangel Familien besonders trifft und wie Kinder zu einem Armutsrisiko geworden sind.

Frau Daumüller, stimmt es, dass Wohnen heute ein dominierendes Thema in der Beratung von Familien ist?

Ja, die Wohnungsnot trifft zwar alle Menschen, aber die Familien besonders hart. Denn ab drei Kindern ist es in Stuttgart und Umgebung für Familien fast schon unmöglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Für Alleinerziehende ist es noch deutlich schwieriger. Was sich aktuell am Wohnungsmarkt abspielt, ist unbeschreiblich, und die