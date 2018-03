Stuttgart (seb) - Die Deutsche Bahn bekommt die Weiche im Stuttgarter Hauptbahnhof, an der bereits zwei Züge in den vergangenen zehn Wochen entgleisten, nicht in den Griff. Nachdem gestern morgen alle Gleise wieder freigegeben wurden, sprangen bei Testfahrten gegen 9.30 Uhr erneut drei Waggons von den Schienen. Verletzt wurde niemand, da die Züge nicht besetzt waren.

„Keine Einschränkungen mehr - Zugverkehr im Hauptbahnhof ab Dienstag, 9. Oktober, wieder auf allen Gleisen möglich. Sämtliche Züge können Stuttgart anfahren. Umleitungen sind weder im Regional- noch im Fernverkehr mehr erforderlich“, vermeldete ein Bahnsprecher am