Stuttgart (red) - Gestern wurde in Vaihingen der Institutsneubau des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) im Step-Areal eingeweiht. Die Gesamtkosten des Baus betragen 28 Millionen Euro, wobei acht Millionen Euro vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium bezuschusst wurden. Das Land investiere in die Zukunft und schaffe für Wirtschaft, Forschung und Beschäftigte wertvolle Perspektiven, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Im Neubau befinden sich unter anderem neue Analytikgeräte und Beschichtungsanlagen für Photovoltaik und Apparate zur Entwicklung der Stromspeichertechnologie Power-to-Gas. Außerdem wird der Energiebedarf des Instituts zum Großteil aus klimaschonenden Quellen gedeckt: Durch 32 Erdwärmesonden und 357 Solarmodule. Das ZSW betreibt an seinen Institutsstandorten Stuttgart und Ulm angewandte Forschung auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien und der rationellen Energieverwendung. Ziel der Forschung ist es, zukunftsfähige Technologien für die breite Nutzung anwendbar und bezahlbar zu machen.

Anzeige