Stuttgart (pol) - Ein 21 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Sonntag offenbar zusammen mit einem unbekannten Komplizen in die Zulassungsstelle an der Krailenshaldenstraße eingebrochen. Gegen 03.30 Uhr wurde der Einbruchsalarm des Gebäudes ausgelöst, daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen an. Sie stellten eine Leiter an einem offenen Fenster fest. Kurz darauf flüchteten der 21-Jährige und sein Komplize aus einem Fenster im Untergeschoss. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest, sein Komplize entkam unerkannt. Die beiden hatten offenbar zahlreiche Türen, Schränke und Rollcontainer im Gebäude aufgebrochen. Pakete mit Blanko-Dokumenten waren am Fuß der