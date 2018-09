Anzeige

Stuttgart/Kairo (dpa/lsw)Der im März in Stuttgart gestohlene Autokran im Wert von mehr als 200 000 Euro steht nach wir vor in Ägypten. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) am Montag mitteilte, sind deutsche und ägyptische Behörden immer noch mit den Ermittlungen befasst. Auf welche Weise das 48 Tonnen schwere Fahrzeug zurück nach Mitteleuropa gelangen kann, stehe aktuell noch nicht fest, sagte der LKA-Sprecher.

Das betroffene Unternehmen Paule hatte am Montag noch keine neuen Erkenntnisse über den Fortgang. Der Diebstahl des Autokrans von dem Firmengelände hatte im März deutschlandweit Aufsehen erregt. Auf die Spur des Gefährts kam man durch einen Tippgeber. Bereits im Juni wurde der Kran nach Angaben der Polizei im Hafen von Alexandria gesichtet. Vermutlich sei der Kran auf dem Seeweg nach Ägypten gekommen, hieß es damals.