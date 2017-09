Anzeige

Stuttgart (jo) - Bei einem gemeinsamen Projekt der Volkshochschule (VHS) und dem BHZ, ehemals Behindertenzentrum, haben fünf Teilnehmer eine Arche gebaut. Das Schiff wird im Laufe der nächsten Monate bei verschiedenen Aktionen im Stadtgebiet zu sehen sein.

Es riecht nach frisch gehobeltem Holz in der Volkshochschule. Der Duft stammt von einer zweieinhalb Meter langen und einem Meter breiten Arche, die heute „in See sticht“. Gebaut wurde das Schiff von fünf Teilnehmern mit Handicap vom BHZ unter Anleitung von Dozent Max Strecker und zweier Schreiner. Circa zwölf Quadratmeter Holz wurden zunächst in Öl eingelassen und anschließend verbaut. Seit Juni wurde gehobelt, geleimt und geschraubt. Jetzt ist das Bauwerk fast fertig. Die Arche soll ein Ort sein, der zusammenführt und einen geschützten Rahmen zum Lernen und Ausprobieren bietet. Angeboten werden verschiedene Aktivitäten wie Vorlesen, Kochen, Basteln oder Singen.

Bevor es auf Reisen gehen kann, erfolgt ein letzter Feinschliff am Schiff: Es werden kleine Holzschilder mit den Logos der beteiligten Akteure und Sponsoren sowie Anker und Wellen am Bug angebracht. Für diese Elemente und Verzierungen ist Ismael Younis verantwortlich. Der 49-Jährige hat die Motive erst mit einer Schablone gezeichnet, anschließend ins Holz gebrannt und bemalt. „Für mich als Künstler eine leichte Aufgabe“, sagt Younis, der seit vielen Jahren Ölbilder und Aquarelle malt und eigene Ausstellungen in Stuttgart hat. Am BHZ arbeitet er im Bereich Datensicherheit.

„Die Arche ist gelebte Inklusion von Anfang an“, sagt Dagmar Mikasch-Köthner, Direktorin der VHS. Die Idee zum Projekt wurde im Rahmen des Jahresthemas der Volkshochschule „Lernende Stadt - Lernen in der Stadt“ entwickelt. Getreu diesem Motto soll die Arche künftig an verschiedenen Orten im Stadtgebiet haltmachen. Aus diesem Grund wurde das Schiff so konstruiert, dass es in zwei Teile zerlegt und dadurch problemlos transportiert werden kann. Das erste Mal ankern wird die Arche am Freitag, 22. September, am Marienplatz. Dann findet die offizielle Schiffstaufe statt. Zwei Tage später wird das Schiff am Sonntag, 24. September, beim Familientag am Treffpunkt Rotebühlplatz anlegen. Sozialbürgermeister Werner Wölfle ist überzeugt, dass die Arche vielerorts „Menschen zusammenbringen wird und das gemeinsame Leben fördert.“